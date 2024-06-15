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        Bakan Tekin Erzurum'da vefat eden emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da 65 yaşında hayatını kaybeden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:05
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        Bakan Tekin Erzurum'da vefat eden emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da 65 yaşında hayatını kaybeden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı.

        Aygün için Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene katılan Bakan Tekin, Aygün'ün ailesine başsağlığı diledi.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Aygün'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve Aygün'ün öğrencileri katıldı.

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