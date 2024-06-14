Ağrı Dağı'nda kayalıklardan düşen İranlı dağcının cesedine ulaşıldı

Dağa tırmanış yapan grup arasındaki İranlı 47 yaşındaki dağcının yaklaşık 4 bin rakımdaki karlı zeminden kayıp kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine dün helikopter desteğiyle başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

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