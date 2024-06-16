Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah bu bayram oradaki (Filistin) dramın ve İsrail zulmünün sona erdiği, İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:31 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah bu bayram oradaki (Filistin) dramın ve İsrail zulmünün sona erdiği, İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız." dedi.

        Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, babası İsmail Tekin ile ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki camide bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bakan Tekin, bayramlaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

        Dini bayramların İslam alemi için önemli olduğunu belirten Tekin, "Bizim geleneğimizde dini bayramların iki misyonu var. Biri dini vecibelerimiz yerine getiriyoruz, kurban kesen insanlar için Allah kabul etsin. İkincisi de toplumsal boyutu. Orada da sosyal açıdan bizim aramızda milletimizin arasında birlik beraberlik duygusunu geliştiriyor." dedi.

        Tekin, bayramların siyasette ve toplumsal yaşantıda dargınlıklarla küskünlükleri bitirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Özellikle Kurban Bayramı toplumda sosyal dayanışma ve yardımlaşma vurgusunu biraz daha önümüze getiriyor, bu öyle bir bayram. İnşallah işlevlerine uygun bir şekilde Kurban Bayramı icra ederiz. Bu bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Yaklaşık 9-10 aya yaklaşan süredir, Filistin'de dünyanın gözü önünde insan hakları savunucularının, insan hakları kuramlarını tartışanların gözlerinin önünde bir dram yaşanıyor. Tüm dünyanın bu dramı durdurmak için mücadele etmesi gerekirken lafta kalan, icraata geçirilmeyen söylemlerle karşı karşıyayız. İnşallah bu bayram oradaki (Filistin) dramın ve İsrail zulmünün sona erdiği, İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız."

        Bayramın birlik, beraberlik, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temmenisinde bulunan Tekin, "Bakanlık olarak dini ve milli bayramlarımızın toplumda karşılığının ne olduğunu çocuklarımız öğrensin istiyoruz. Bu yeni müfredatın da önemli kazanımlardan bir tanesi bu. İşte şu duygunun toplumdaki karşılığı yerleşsin, gelecek kuşaklara bu şekilde aksettirsin, toplumumuzun, milletimizin birlik ve beraberliği devam etsin istiyoruz." diye konuştu.

        Bakan Tekin, açıklamalarının ardından gazetecilerle bayramlaşıp, şeker ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da partisinin bayramlaşma programında ko...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da partisinin bayramlaşma programında ko...
        Bakan Tekin: Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık
        Bakan Tekin: Evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık
        Hakkari'den Uludağ'a birçok bölgede Türkiye'nin biyoçeşitliliği araştırılıy...
        Hakkari'den Uludağ'a birçok bölgede Türkiye'nin biyoçeşitliliği araştırılıy...
        Bakan Tekin Erzurum'da vefat eden emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı
        Bakan Tekin Erzurum'da vefat eden emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı
        Olimpik milli judocular, Paris Olimpiyatları için Palandöken'de güç depoluy...
        Olimpik milli judocular, Paris Olimpiyatları için Palandöken'de güç depoluy...