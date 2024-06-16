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        Erzurum ve Erzincan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

        Erzurum ve Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:35
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        Erzurum ve Erzincan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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        Erzurum ve Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

        Erzurum'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

        Kurbanlıklarını kesereken bıçak, satır, balta ve hayvan tepmesi sonrası yaralananların bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

        Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Erzincan

        Erzincan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.

        Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı Erzincan'da, kurbanlıkları keserken yaralanan vatandaşlar yakınlarının yardımı ile Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ile Erzincan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanma oluşan vatandaşların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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