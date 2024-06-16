Erzurum ve Erzincan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı Erzincan'da, kurbanlıkları keserken yaralanan vatandaşlar yakınlarının yardımı ile Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ile Erzincan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kurbanlıklarını kesereken bıçak, satır, balta ve hayvan tepmesi sonrası yaralananların bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

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