Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Pasinler Ovası'na kaçan kurbanlıklar vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı

        Erzurum'da bir köyde sahiplerinin ellerinden Pasinler Ovası'ndaki meraya kaçan iki kurbanlık, vatandaşlar ile kurban timinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Pasinler Ovası'na kaçan kurbanlıklar vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da bir köyde sahiplerinin ellerinden Pasinler Ovası'ndaki meraya kaçan iki kurbanlık, vatandaşlar ile kurban timinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

        Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde yaşayan iki kişi, kurban ibadetini yerine getirmek için aldıkları büyükbaşları kesim sırasında ellerinden kaçırdı.

        Pasinler Ovası'ndaki meraya kaçan iki büyükbaş kurbanlığı yakalamayan vatandaşlar, durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi'ne bildirerek yardım istedi.

        Merada kurbanlıkları yakalamak için uzun uğraş veren ekipler ile vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kurbanın boynuz darbelerinden kaçarken yere düşen vatandaşların nefes nefese kaldıkları yakalama mücadelesinde, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen büyükbaşlar yakalandı.

        Kurban sahibi Fırat Karasu, gazetecilere, boğanın boynuz darbeleriyle ölümden döndüğünü söyledi.

        Yaklaşık 2 saat kurbanın peşinden gittiklerini ifade eden Akarsu, "Kaçarken birilerine zarar verdi, kardeşimin koluna vurdu. Derede araya sıkıştırdık, hareket edemedi. Boynuna ip attık, gözlerine çuval geçirdik. Güçlü hayvan, baş edemedik. Yakaladıktan sonra bir daha kaçtı, sonra yine yakaladık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, yardım etti, iğne vurdu." diye konuştu.

        Kurban sahiplerinden Murat Karasu da sabah ahırdan hayvanı çıkardıklarında dokunmadan olduğu yerde zıpladığını ve zinciri ile ipini kırdığını anlatarak, "Sabah 8'den beri peşinde dağ bayır koşturuyoruz. En sonunda bir dereye sıkıştırdık. İp attık, kardeşim kazağını çıkardı, gözüne attık. O şekilde tuttuk getirdik. Yolda gelirken beni düşürdü, boynuzladı, kolumu morarttı. Biraz ilerledikten sonra diğer kardeşimi önüne kattı, vurarak sürükledi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası

        Benzer Haberler

        Kaçan boğaya uyuşturucu iğne atıp kementle yakaladılar, sahibi boynuz darbe...
        Kaçan boğaya uyuşturucu iğne atıp kementle yakaladılar, sahibi boynuz darbe...
        Erzurum ve Erzincan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Erzurum ve Erzincan'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Erzurum'da "şüpheli araç" ihbarıyla durdurulan otobüste polislere "Babalar...
        Erzurum'da "şüpheli araç" ihbarıyla durdurulan otobüste polislere "Babalar...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da partisinin bayramlaşma programında ko...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da partisinin bayramlaşma programında ko...