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        Erzurum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:59
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        Erzurum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mustafa S. idaresindeki 41 AEV 239 plakalı otomobil, Müftü Solakzade Mahallesi 75. Sokak'taki kavşakta Abdülhekim S. yönetimindeki 25 ABH 442 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Salih S, Fatma Yüce K. ve Zemine S. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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