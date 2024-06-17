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        Erzurum'da arazi kavgasında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı, firari 1 şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:56
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        Erzurum'da arazi kavgasında bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı, firari 1 şüpheli aranıyor.

        İlçe merkezinde 3 Haziran'da M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada sopalarla darbedilen M.B. ile Yusuf B, yaralı olarak ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Yusuf B, 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, B.Y. ve İ.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Firari V.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan 3 Haziran'da yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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