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        Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:56
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        Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçe merkezinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede ölen Yusuf B'nin şüphelilerinden firari V.Y'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda V.Y’nin kent merkezinde yaşayan akrabalarına ait bir evde saklandığını tespit etti.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla V.Y’yi gözaltına aldı.

        Şüpheli V.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        3 Haziran'da M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.B. ve Yusuf B. yaralanmış, Yusuf B. 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ekiplerce gözaltına alınan B.Y, D.Y. ve İ.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, olay sonrası kaçan V.Y'nin yakalanması için ise çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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