Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi kavgasının firari şüphelisi yakalandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilçe merkezinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede ölen Yusuf B'nin şüphelilerinden firari V.Y'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda V.Y’nin kent merkezinde yaşayan akrabalarına ait bir evde saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla V.Y’yi gözaltına aldı.