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        Erzurum'da bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Erzurum'da bir kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:57 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:57
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        Erzurum'da bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
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        Erzurum'da bir kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki, evli ve 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım, kene ısırması sonrası yüksek ateş şikayetiyle Olur Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Hasta, buradaki müdahalenin ardından önce Artvin Yusufeli Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden Yıldırım'ın, acil kan ihtiyacı olduğu öğrenildi.

        Hastanın eşi Gürsel Yıldırım, AA muhabirine, hayvancılık yaptıkları için zaman zaman vücutlarında keneyle karşılaştıklarını söyledi.

        Yıldırım, kenenin hayvanlarla ilgilenirken üzerine çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Yaylaya çıktıktan sonra ateşlendi. Olur'a gittik, orada ilaç verdiler. Daha sonra iyileşmeyince Yusufeli'ne gittik. Oradan da buraya sevk ettiler, 2 gündür buradayız." dedi.

        Erzurum Valiliğince de sosyal medya hesaplarından, kadın için kan ihtiyacı olduğuna dair duyuruda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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