Erzurum'da bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Erzurum Valiliğince de sosyal medya hesaplarından, kadın için kan ihtiyacı olduğuna dair duyuruda bulunuldu.

Yıldırım, kenenin hayvanlarla ilgilenirken üzerine çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Yaylaya çıktıktan sonra ateşlendi. Olur'a gittik, orada ilaç verdiler. Daha sonra iyileşmeyince Yusufeli'ne gittik. Oradan da buraya sevk ettiler, 2 gündür buradayız." dedi.

Hastanın eşi Gürsel Yıldırım, AA muhabirine, hayvancılık yaptıkları için zaman zaman vücutlarında keneyle karşılaştıklarını söyledi.

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden Yıldırım'ın, acil kan ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki, evli ve 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım, kene ısırması sonrası yüksek ateş şikayetiyle Olur Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.