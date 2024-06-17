Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili firari zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili firari zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı.

        İlçe merkezinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan,1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dün yakalanan şüphelilerden firari V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        - Olay

        M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında 3 Haziran'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.B. ve Yusuf B. yaralanmış, Yusuf B. 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y, D.Y. ve İ.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari V.Y ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dün kent merkezinde akrabalarına ait bir evde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Narman Peribacaları bayram tatilinde turistleri ağırlıyor
        Narman Peribacaları bayram tatilinde turistleri ağırlıyor
        AFAD'dan afetlerde hayat kurtaracak öğretmenlere eğitim
        AFAD'dan afetlerde hayat kurtaracak öğretmenlere eğitim
        Erzurum'da bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Erzurum'da bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Mandalar, doğal gölette çamurlu suda serinledi
        Mandalar, doğal gölette çamurlu suda serinledi
        Mandalar doğal gölette çamurlu suda serinledi
        Mandalar doğal gölette çamurlu suda serinledi
        Halk oyunları ekibi kuran öğretmenlerden, provalarda siyah kıyafetlerle İsr...
        Halk oyunları ekibi kuran öğretmenlerden, provalarda siyah kıyafetlerle İsr...