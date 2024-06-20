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        Erzurum'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da kebap salonunun çatısında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:23 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:23
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        Erzurum'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'da kebap salonunun çatısında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Sümer Sokağı'nda 4 katlı bir binanın en üst katındaki kebap salonun çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Doğal gaz ekipleri, güvenlik önlemi alarak tedbir amacıyla bir süre binanın gazını kesti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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