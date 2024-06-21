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        Erzurum'da tarım ve kırsal kalkınma destekleriyle 1820 kişiye istihdam sağlandı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 2013-2023 döneminde tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 720 milyonluk hibe desteği, kırsaldaki çoğu kadın ve gençten oluşan 1820 kişiye istihdam kapısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:36
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        Erzurum'da tarım ve kırsal kalkınma destekleriyle 1820 kişiye istihdam sağlandı
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 2013-2023 döneminde tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 720 milyonluk hibe desteği, kırsaldaki çoğu kadın ve gençten oluşan 1820 kişiye istihdam kapısı oldu.

        Devletin kentte et, süt, kanatlı hayvan, yumurta tavukçuluğu, mantar üretimi ve arıcılık gibi tarımsal faaliyetlerden konaklama ile yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda 10 yılda sağladığı hibe desteği, kadın ve genç istihdamına katkı sağladı.

        TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, AA muhabirine, kentte 2013'ten bugüne çok sayıda tarımsal faaliyet ve kırsal kalkınma alanında hibe desteği sunulduğunu anlattı.

        Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hemen hemen her alanda hibe destekleri verdiklerini ifade eden Kılıç, TKDK'nin 2024 itibarıyla IPARD III programına geçtiğini söyledi.

        Kentte 2013'ten 2023'e kadar IPARD I ve II dönemi boyunca toplam tutarı 1,6 milyar lira olan yatırımlara, 720 milyon lira hibe verildiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

        "IPARD II dediğimiz 2017 ve 2023 yılları arasında uygulanan programda ise ilimizde toplamda 37 et süt hayvancılığı ahırı, 5 et süt işleme tesisi. 15 konaklama ve yeme içme tesisi yani otel projesi, 3 mantar üretim tesisi, 11 güneş enerjisi, 18 zanaatkarlık ve katma değerli ürünlere yönelik tesis, süt toplama, makine parkı, 41 arıcılık projesi ve 20 kültür balıkçılığı projesi hayata geçirildi. Bunlara toplamda 15 milyon avro hibe verdik. Bu yatırımlar neticesinde ilimizde 1820 kişilik ek istihdam ortaya çıkarıldı."

        - "Vatandaşımız memleketimizde ikamet etmeye devam edecek"

        Kılıç, TKDK'nin dağıttığı hibelerle, kırsal kalkınmanın yerinde gerçekleştirildiğini, böylece vatandaşın kırsalda ikametine ve üretiminin sürdürülebilirliğine direkt etki edildiğini vurguladı.

        Göçün ülkede ve kentte büyük sorun olduğuna işaret eden Kılıç, "Bu yatırımlarla vatandaşımız memleketimizde ikamet etmeye devam edecek. Özellikle kadın ve genç yatırımcılara ek puan vererek projelerinin öne çıkmasını sağlıyoruz. Kırsal kalkınmanın baş aktörleri gençler ve kadınlar. Verilen ek puan ve hibe oranlarıyla gençleri ve kadınları kırsalda tutup göç sorununun da önüne geçilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, hibe başvurularında, yatırımcının 18-65 yaş aralığında olması, belli suçlardan sabıka kaydının bulunmaması, hayvan kayıt ve çiftçi kayıt sistemi ya da KOSGEB üyeliği gibi belli şartlar arandığını, bu şartların sektörlere göre değişebildiğini bildirdi.

        Hibe programlarına danışman firma aracılığıyla hazırlanan projelerle de başvurulabileceğini belirten Kılıç, "TKDK'ye başvuran vatandaşlarımız hem tesisin bina yapım işlerine hem üretim için gerekli olan makine ekipmanlarına hem de mühendislik işleri gibi fizibilite çalışmaları ile danışmanlık hizmetleri gibi harcamalara da hibe alabiliyor." diye konuştu.

        - "Amacımız en ücra yerlerdeki vatandaşa ulaşabilmekti"

        Kılıç, hibe alan kişilerin yatırımlarında KDV gibi vergilerden istisna tutulduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda alınacak hibenin yarısı kadar da avans kullanılabildiğini kaydetti.

        Bayburt'un 2024 yılı itibarıyla hibe başvurusunda bulunmaya başladığını anlatan Kılıç, "Bayburt'ta IPARD programı, hibeleri yeni olduğu için tüm çiftçilerimize ulaşmak amacıyla merkez ve ilçelerde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenledik, kayıtlı 13 bin çiftçimize kısa mesajla hibe ve başvuru takvimini ilettik. Aynı şekilde Erzurum'da da bilgilendirme ve tanıtım toplantılarına ek olarak kayıtlı 72 bin çiftçimize kısa mesajla program ve başvuru takvimini ilettik. Amacımız en ücra yerlerdeki vatandaşa ulaşabilmekti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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