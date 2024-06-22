Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 32 haftadır sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", "Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Evlerimizi yaktılar" ile "Uyumuyorum, öldürüldüm" yazılı dövizlerle yürüyüşe eşlik etti. Bazı kadınlar da bebek arabalarının içerisine kefenlenmiş bebek maketleri koyarak yürüyüşe destek verdi.

Çocukların aynı zamanda "Kudüs'e Doğru" ezgisini söylediği yürüyüşe, çevreden vatandaşlar da katıldı. Grup adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Şifanur Şeker, Gazze'yi unutmayan ve unutamayan sağlık çalışanları olarak 32'inci kez bir araya geldiklerini söyledi. Eylemlerini bayram tatiline rağmen devam ettirdiklerini dile getiren Şeker, "İsrail, Müslüman kardeşlerimize bayram seyran dinlemeden zulmediyor, çocuk, sivil bakmadan öldürüyor. Sağlıkçı, hastane önemsemeden bombalıyor. O yüzden biz de az kişi olduğumuz günlerde bile sayımıza bakmadan, benimle kim var diye arkamıza dönmeden meydana atılıyoruz, ben varım Allahlım diyoruz." dedi.

Katil İsrail on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini aktaran Şeker, şöyle konuştu: "8 aydır her gün, her dakika Gazze’ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla ve hastalıkla boğuşuyor. Kayıtlara göre 15 bini çocuk olmak üzere 36 bin kişi şehit oldu. 498 sağlık çalışanı ve 147 gazeteci öldürüldü. 7 adet toplu mezar bulundu. 80 binden fazla yaralı var. Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak 32'nci haftasında toplandığımız yürüyüşümüzde haykırıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız." şeklinde konuştu.