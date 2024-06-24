Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki olaylara ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs 2023'te düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan olaylara ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

İmamoğlu'nun avukatlarından Mustafa Aşık, savunmasında, dosyadaki delil, kamera kayıtları ve bilirkişi raporuna göre, müvekkilinin Erzurum'a gelmeden aleyhine sloganlar atıldığının sabit olduğunu öne sürdü.

Grubun toplanıp yürüyüş yaptığını ileri süren Aşık, "Kamuoyunu yönlendirme gücüne sabit kişiler sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmışlardır. Saldırganlar tarafından saldırı anı sosyal medyadan canlı yayın yapılmıştır. Sanıklar olay yerine tesadüfi gelip birlikte hareket etmediklerini söylese de bunlar çelişkilidir. Biz organizasyon şekilnde hareket edildiğini düşünüyoruz. Araştırmanın genişletilmesi amacıyla süre talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların iddianamede istenildiği gibi cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması amacıyla duruşmayı erteledi. - İddianameden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.