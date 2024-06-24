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        Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tekman iliçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:31
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        Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Tekman iliçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

        S.K. (34) idaresindeki 25 ACT 908 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki H.Ş.K. (69) F.K. (69) M.K. (48) S.K. (41) B.M.K. (5) ve M.İ.K. (8) ile H.K. (13) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan H.Ş.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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