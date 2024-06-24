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        Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı

        Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:40
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        Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı
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        Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalıdırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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