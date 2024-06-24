Erzurum'da bir aracın üzerinden geçtiği çocuk öldü

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı, çocuğun yakınlarını teselli etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.C’nin yanında bulunan bir çocuk da aralarındaki mesafe dolayısıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

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