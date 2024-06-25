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        Erzurum'da 26 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar afyon sakızı ile uyuşturucu haplar ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:26
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        Erzurum'da 26 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar afyon sakızı ile uyuşturucu haplar ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmalarda, 26 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu, 1059 uyuşturucu hap, 25 bin 50 lira ele geçirdi.

        Ekiplerce S.O. (25), F.F. (44), S.P.A. (41) ile K.T. (30) gözaltına alındı.

        Ayrıca yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek hastaneye götürülen M.B'nin (45) muayene ile ultrason çekimlerinde mide ve bağırsağında yabancı cisimler bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleyle M.B'nin vücudundan 538,76 gram afyon sakızı çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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