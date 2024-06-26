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        Erzurum'da kara yolunun kenarında bulunan kerkenezler koruma altına alındı

        Erzurum'da kara yolu kenarında vatandaşlarca biri yaralı diğeri bitkin halde bulunan 2 kerkenez kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:05
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        Erzurum'da kara yolunun kenarında bulunan kerkenezler koruma altına alındı
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        Erzurum'da kara yolu kenarında vatandaşlarca biri yaralı diğeri bitkin halde bulunan 2 kerkenez kuşu koruma altına alındı.

        Kuzey Çevre Yolu'nda seyahat eden bir sürücüsü, yol kenarında bir kerkenezin yürürken zorlandığını fark etmesi üzerine aracını durdurup kuşu yakaladı.

        Kerkenezin ayaklarında yaralar olduğunu fark eden sürücü aracıyla ilerlediğinde, yol kenarında bitkin halde bir kerkenez daha buldu ve onu da yakaladı.

        Sürücü, kerkenezleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan ve kardeş oldukları belirlenen kerkenezler, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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