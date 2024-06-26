Erzurum'da kara yolunun kenarında bulunan kerkenezler koruma altına alındı

Erzurum'da kara yolu kenarında vatandaşlarca biri yaralı diğeri bitkin halde bulunan 2 kerkenez kuşu koruma altına alındı.

Kuzey Çevre Yolu'nda seyahat eden bir sürücüsü, yol kenarında bir kerkenezin yürürken zorlandığını fark etmesi üzerine aracını durdurup kuşu yakaladı.

Kerkenezin ayaklarında yaralar olduğunu fark eden sürücü aracıyla ilerlediğinde, yol kenarında bitkin halde bir kerkenez daha buldu ve onu da yakaladı.

Sürücü, kerkenezleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne teslim etti.