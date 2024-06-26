Erzurum'da "süt kardeşler" adı verilen yaban keçisi yavruları biberonla besleniyor

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'un İspir ve Uzundere ilçelerinde vatandaşlar tarafından bulunan ve ekiplerce "süt kardeşler" adı verilen iki yaban keçisi yavrusuna özenle bakılıyor.

İspir ve Uzundere kırsalında iki yaban keçisi yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgede annelerine ulaşılamayan ve ekiplerce alınarak şube müdürlüğüne getirilen ve sağlık problemi bulunmayan keçi yavruları, veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı.