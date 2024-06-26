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        Erzurum'da "süt kardeşler" adı verilen yaban keçisi yavruları biberonla besleniyor

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'un İspir ve Uzundere ilçelerinde vatandaşlar tarafından bulunan ve ekiplerce "süt kardeşler" adı verilen iki yaban keçisi yavrusuna özenle bakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:02
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        Erzurum'da "süt kardeşler" adı verilen yaban keçisi yavruları biberonla besleniyor
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        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'un İspir ve Uzundere ilçelerinde vatandaşlar tarafından bulunan ve ekiplerce "süt kardeşler" adı verilen iki yaban keçisi yavrusuna özenle bakılıyor.

        İspir ve Uzundere kırsalında iki yaban keçisi yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Bölgede annelerine ulaşılamayan ve ekiplerce alınarak şube müdürlüğüne getirilen ve sağlık problemi bulunmayan keçi yavruları, veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı.

        - Üç saatte bir keçi sütü veriliyor

        DKMP ekiplerince "süt kardeşler" adı verilen ve üç saatte bir biberonla keçi sütü verilen yavrular, gerekli bakımlarının ardından Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilecek.

        Veteriner hekim Albayrak, keçilerden birinin 5-7, diğerinin ise 10-15 günlük olduğunu ifade ederek, Albayrak, yavruların üç saatte bir keçi sütüyle beslediklerini belirtti.

        Albayrak, doğada sağlık problemi olmayan ya da annenin öldüğünden kesin emin olunmayan yavruların yuvalarından alınmaması gerektiğini belirterek, "Yavru yaban keçilerinin doğal ortamlarında korunması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gösterilecek bu çaba, yaban hayatının korunmasında büyük bir öneme sahip. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları ve karşılaştıkları bu tarz durumlarda yaban hayvanlarına müdahale etmeden yetkililere haber vermeleri önemli." dedi.

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