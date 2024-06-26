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        Erzurum'da polisten "Uyuşturucuyla Mücadele Günü"nde toplumsal farkındalık çalışması

        Erzurum'da polis ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalık çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:12
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        Erzurum'da polisten "Uyuşturucuyla Mücadele Günü"nde toplumsal farkındalık çalışması
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        Erzurum'da polis ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalık çalışması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin simge noktalarından Çifte Minareli Medrese önünde 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü kapsamında "Geleceğine Sahip Çık Uyuma" sloganıyla stant açtı.

        Ekipler, vatandaşları uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri ile "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" hakkında bilgilendirmede bulunup broşür dağıttı.

        Bilgilendirme faaliyetine katılan 59 yaşındaki Cengiz Yıldız, gazetecilere, ekiplerin uyuşturucuyla verilen mücadelesinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        UYUMA uygulaması sayesinde, karşılaşılaştıkları uyuştutucu ticaretini hızlıca ve tek tuşla ekiplere bildirilebileceğini öğrendiğini belirten Yıldız, "Gayet güzel ve ülkemizde olması gereken bir uygulama, herkesin konu hakkında duyarlı olması gerekiyor. Uyuşturucu ülkemizde kanayan bir yara." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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