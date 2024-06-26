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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Erzurum Valiliğini ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:29
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Erzurum Valiliğini ziyaret etti
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

        Bölgedeki askeri birlikleri denetlemek ve bazı incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bayraktaroğlu, valiliğe ziyarette bulundu.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktaroğlu, daha sonra Vali Çiftçi ile bir süre görüştü.

        Görüşmede daha önce askeri hastane olarak kullanılan Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi yerleşkesinin Erzurum Lisesi kampüs alanına katılımı ve kentin ticari alanda gelişimi açısından önem arz eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesi için bölgedeki askeri arazinin sanayi bölgesine dahil edilmesi konuları değerlendirildi.

        Ziyarette Bayraktaroğlu'na 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ile 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan eşlik etti.

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