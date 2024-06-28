TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum'da incelemelerine başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında, Erzurum'da incelemelerine başladı.

Komisyon Başkanı Yurdunuseven, komisyon üyesi milletvekillerinin de katıldığı inceleme öncesi Dumlu Cezaevi önünde gazetecilere, komisyonda her partiden temsilcilerin olduğunu hatırlattı.

Erzurum ve Erzincan'da cezaevlerinde incelemelerde bulunacaklarını aktaran Yurdunuseven, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerde, cezaevlerinden bize intikal eden şikayetleri baz alarak bir sıralama yapıyoruz ve ona göre cezaevlerini ziyaret ediyoruz. Gelen şikayetler çerçevesinde, suçu, cinsiyeti, durumu ne olursa olsun rastgele gireceğimiz cezaevindeki koğuşlardaki durumları tespit etmek istiyoruz. Biz tabii yargılama yapmıyoruz ya da yargı kararlarına bakmıyoruz. Sadece cezaevlerinin şartlarına bakıyoruz ve incelemesini yapıyoruz. Devletimize teslim edilen ve burada hükümlü veya tutukluluk halini geçirmeye çalışan, devlete bir emanet olarak gelen tüm şahısların durumlarını tespit edip, emaneti zamanında süresi bitince topluma ıslah edilmiş olarak salma amacına çalışıyoruz."

Daha önceki dönemde yapılan cezaevi incelemeleri sonucunda, cezaevlerinde çeşitli kolaylıklar sağlandığını dile getiren Yurdunuseven, "Mesela çocukları okula giden, içeride bulunan hükümlü ve tutuklular için görüş saatleri hafta içi oluyordu, çocuklar okulda oluyordu. Biz yaptığımız tespit sonrasında çocuklu ailelerin, öğrenci belgelerini getirmek şartıyla aileleriyle görüşmelerini cumartesi ve pazar günlerine aldık ki çocuklar da anne babalarıyla rahatça görüşebilsinler diye. Bu tip tespitlerin de sonucunu görüyoruz." diye konuştu.

Yurdunuseven, eksikleri tespit edip komisyon olarak raporlayacaklarını belirterek, problemin durumuna göre raporlarını ilgili bakanlıklara göndereceklerini anlattı.

- "Gelen dilekçeleri birer iddia olarak kabul ediyoruz"

Cezaevlerinden gelen her şikayeti iddia olarak kabul ettiklerini ve gelen dilekçelerin durumunu bizzat tespit edeceklerini söyleyen Yurdunuseven, "En çok hangi cezaevinden şikayet geliyorsa oraya öncelik tanıyoruz, gidip içeride kendimiz tespit yapıyoruz. Gelen dilekçeleri birer iddia olarak kabul ediyoruz ama içeride birebir tespit yapıyoruz." dedi.

Yurdunuseven, genelde yemek ve su ile ilgili sıkıntıların geldiğini, açlık grevi ile ilgili bazı iddiaların olduğunu ve incelemelerin yapılacağını belirtti.