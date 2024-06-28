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        "EİT Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da hizmet sektörü 2025'e hazırlanıyor

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 2025 yılı içerisinde her alanda düzenlenecek etkinlikler için kentteki hizmet sektörüne yönelik eğitim seminerleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:05 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:05
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        "EİT Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da hizmet sektörü 2025'e hazırlanıyor
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, 2025 yılı içerisinde her alanda düzenlenecek etkinlikler için kentteki hizmet sektörüne yönelik eğitim seminerleri düzenlendi.

        Şehrin "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle 2025 yılında yapılması planlanan etkinlikler için hazırlıklara başlandı.

        Bu kapsamda, uluslararası oyunlar, gastronomi fuarları gibi faaliyetlerde hizmet sektörünün donanımlı hale getirilmesi, seviyenin yükseltilmesi ve başarının sağlanması için eğitim seminerleri yapılıyor.

        Kentte bulunan tüm otel, lokanta, kafe, restoran, kuyumcu, şarküteri çalışanları, taksiciler, otobüsçüler, minibüsçüler, kaymakamlıkların görevlendirdiği ilçe tanıtım uzmanları ve diğer hizmet sektöründekilere, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler tarafından hafta boyunca birçok seminer verildi.

        Seminerlere, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Levent Çakmur da katıldı.

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