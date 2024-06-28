Erzurum'da koruyucu aileler şenlikte buluştu

Erzurum'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Park'ta düzenlenen şenlikte çocuklar, yüz boyama, ebru yapımı, el izi ile duvar boyama gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

Halat çekme yarışı yapan koruyucu aileler ile çocuklara, döner ikram edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, "koruyucu aile"nin öncelikli modellerden olduğunu belirterek, "Bir çocuk yetişir, dünya değişir düsturu doğrultusunda çocuklarımızın en iyi hizmet modelinden faydalanarak topluma, vatana ve millete hayırlı evlatlar olması için gerekeni yapmamız çok büyük bir önceliktir." dedi.