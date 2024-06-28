Erzurum'da üniversite mezuniyet töreninde, Filistin bayrağının renklerinde balonlar gökyüzüne bırakıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerde balonları gökyüzüne bıraktı.

Üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler için kampüste diploma dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, fakültelerinin 64 yıllık bir çınar olduğunu ve öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Gazze'de bir insanlık suçu ve dramının yaşandığını belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Evet savaş dünya hukukunda vardır ama Cenevre Sözleşmesi ile savaşlarda uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi de bizimle ilgilidir, toplumla ilgilidir. Hangi savaş durumu olursa olsun sağlık kuruşlarına, sağlık araçlarına, sağlık çalışanına savaş açılamaz, ateş edilemez, herhangi bir şekilde taarruz edilemez. Bugün Filistin'de maalesef hastanelerin ve ambulansların bombalandığını, hastaların öldüğünü görüyoruz."

Albayrak, bu durumun insanlık ve savaş suçu olduğunu vurgulayarak, "Bunu yapanlar yarın dünya hukukunda yargılanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl ki Hitler ve Naziler yargılanmış, bunlar da yargılanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.