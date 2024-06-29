Erzurum'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Erzurum Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlemesi amacıyla 1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde, Şenkaya ilçesi yol ayrımı asfaltının her iki tarafındaki sarıçam ağaçlandırma sahaları, İkizpınar köy yolu çevresindeki sarıçam ağaçlandırma sahaları, Oltu ilçesi Gökçedere, Dere Başı, Güllüce, Ormanağzı, Kayaaltı, Antaş, Bahçecik, Aşağı Çamlık, İnci, Şenyamaç, Kaban, Beykonak köy yollarının her iki yanındaki sarıçam ormanlarının çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, ateş yakmak ve piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi.