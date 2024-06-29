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        Ego, anne-babası gibi arama kurtarmada kahraman olmaya hazırlanıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Hollanda çoban köpeği cinsi Ego, Erzurum'da verilen eğitimlerle, anne ve babası gibi arama kurtarmada kahraman olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:01
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        Ego, anne-babası gibi arama kurtarmada kahraman olmaya hazırlanıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Hollanda çoban köpeği cinsi Ego, Erzurum'da verilen eğitimlerle, anne ve babası gibi arama kurtarmada kahraman olmaya hazırlanıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021'de kurulan Erzurum Arama Kurtarma ekibi (ERAKUT), bugüne kadar Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere bölgede ve ülkede meydana gelen afetlerde görev aldı.

        Depremlerin ardından alınan kararla ve gerekli akreditelerle birlikte arama kurtarma köpek eğitimine başlayan ERAKUT, Özel Harekat Şube Müdürlüğünden "Ego" isimli Hollanda çoban köpeğini sahiplendi.

        Anne ve babası da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerde arama kurtarma köpeği olan Ego'nun da ailesi gibi hayat kurtarması için eğitimler düzenleniyor.

        Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) bulunan eğitim enkazlarında sürekli çalışmalar yaptırılan 1,5 yaşındaki Ego, bir yıllık eğitimini tamamladıktan sonra AFAD'ın sınavlarına tabi tutulacak.

        - Sınavlarda başarılı olursa arama kurtarmalara katılacak

        Ego, burada başarılı olması halinde arama kurtarma köpeği olarak ERAKUT bünyesinde çalışmaya başlayacak.

        ERAKUT'ta köpek eğitmeni olan ve Ego'nun eğitimini üstlenen Murat Albayrak, AA muhabirine, depremlerde ekip olarak Hatay'da görev aldıklarını söyledi.

        Hatay'da gerçekleşen görevlerin ardından ekibe arama kurtarma köpeklerinin dahil edilmesinin önemli olduğu kanısına vardıklarını ve bu nedenle köpek eğitim biriminin açıldığını söyleyen Albayrak, şöyle konuştu:

        "Köpeği 1 yıl önce Özel Harekat Şube Müdürlüğünden aldık. Ego'nun anne babası da arama kurtarma köpeği olarak aktif görev yapıyor. Biz de Ego'yu canlı arama için yetiştirmeye devam ediyoruz. Sınavları devam ediyor. Canlı arama, bu branşta en zor kategori çünkü bize enkaz, kazazede lazım. Şu an 2 yıla yakın bir süreç var, 1 yılını atlattık. Köpeğimiz şu an genel olarak burnunu kullanmaya başladı. Kazazede bulabiliyor. Daha üst seviyelere çıkması için çalışıyoruz. Bu süreçte Ego bize biz Ego'ya yardımcı olacağız."

        Albayrak, günlük 4 saat çalıştıklarını belirterek, bunun 1 saatini itaat eğitimine, 3 saatini ise enkazda farklı yerlere insan saklayarak onları bulmasına ayırdıklarını dile getirdi.

        - "Merdivenlerden çıkıyor, sallanır zeminde duruyor, insanlarla sosyalleşiyor"

        Enkazın zorlu zeminlerine de Ego'nun hazırlandığını söyleyen Albayrak, "Enkazda köpeğin sürekli engel aşma durumu gerekiyor. Bunun için de her türlü zorluklardan geçiyor. A çatı yapıyoruz, merdivenlerden çıkıyor, sallanır zeminde duruyor, insanlarla sosyalleşiyor." dedi.

        Ego'nun anne ve babasının da arama kurtarma köpeği olduğunu söyleyen Albayrak, "Oyun içgüdüsü oldukça yüksek. Burnunu kullanabiliyor olmasından dolayı biz Ego'yu seçtik. Köpeklerde şecere çok önemli. Anne ve babasının görev köpeği olması bizim için avantaj. Ondan dolayı çalışıyoruz ve bize vaat veriyor. Bu köpeklerde genel olarak hissiyatı burun kullanmak ve oyun iç güdüsü yüksek. Depremde kazazedeyi oyun arkadaşını arıyor sanıyor. Buna yatkın köpekler. Böyle olunca da işimiz biraz daha kolaylaşıyor." diye konuştu.

        Albayrak, ayrıca köpeğin, AFAD'ın sınavlarından başarıyla geçeceğine inandıklarını ve afet zamanı büyük yardımları olacağını düşündüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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