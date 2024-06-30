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        Erzurum ve Kars'ta sağanak etkili oldu

        Erzurum ve Kars'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:03
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        Erzurum ve Kars'ta sağanak etkili oldu
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        Erzurum ve Kars’ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Erzurum’da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

        Kent sakinleri yağıştan binaların saçaklarının atına girerek ve şemsiyeyle korundu.

        Yollarda oluşan su birikintileri arasında ilerleyen sürücüler özellikle köprü altlarında biriken su nedeniyle zorluk yaşadı.

        Oltu ilçesinde de etkili olan sağanak bir süre sonra yerine doluya bıraktı.

        Aksu Mahallesi Yayla Geçidi'nde sürücüler, dolu nedeniyle beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        - Kars

        Kars'ta da şiddetli sağanak etkili oldu.

        Kentte aniden etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağışta sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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