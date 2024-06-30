Erzurum'da doktorlara saldıran hasta yakınını ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

Erzurum'da doktorlara saldıran hasta yakınını uzaklaştırmaya çalışan güvenlik görevlisi, bıçakla elinden yaralandı.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli, üniversitenin tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intern doktor Muhammed Enes Aktepe, tedavi için annesini servise getiren A.T.'ye, annesine solunum için nazal oksijen kanülü takılması gerektiğini söyledi.

Aktepe, A.T'ye annesini muayene için hazırlamasını söylediğinde aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine servisteki diğer doktorlar ve güvenlik görevlileri araya girdi.

Çakır, sağlıkçıların zor koşullarda hizmet verdiğini belirterek "Sağlıkçı arkadaşlarımız, hasta yakınının saldırısına uğradılar. Sağlıkçılar ve bu şehrin insanı adına çok üzgünüz çünkü burası tüm tatillerde hizmet veren, şehrimizin önemli sağlık birimlerinden birisi. Burada böyle üzücü olayın yaşanması tüm sağlık hizmetlerini derinden etkiler. Arkadaşlarımız sabahtan beri çok demoralize şekilde yine de tüm hastalara ellerinden geldikçe hizmet ediyor." dedi.

Olayın hasta yakını tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Çakır, "İntern arkadaşımıza önce küfürle başlayan daha sonra artan ekibimize sözlü saldırıyla devam eden süreçte maalesef hasta yakını bıçak çekti. İntern arkadaşımızı korumaya çalışan güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Önemli hizmet aldıkları insanlara bu şekilde saldıran tüm insanları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.