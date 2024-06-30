Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, birinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah antrenmanında mavi-yeşilli ekip, yaklaşık 2 saat ısınma, koşu, taktik ve koordinasyon çalışması yaptı.
Akşam konakladıkları otelin salonunda çalışan futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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