"Yarasa adam" 143 metredeki cam terastan atlayıp Tortum Gölü'ndeki bota indi

TALHA KOCA / SÜLEYMAN DENİZ - "Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Erzurum'da 143 metredeki cam terastan atlayıp Tortum Gölü'ndeki bota indi.

Adrenalin tutkunu 44 yaşındaki emekli asker Koçak, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy'un isteği üzerine Tortum Gölü üzerine yapılan 12,3 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Cam Seyir Terası'ndan atlamaya karar verdi.

Hesaplamalar ve hazırlıklarının ardından terasa çıkan Koçak, 143 metrede tüm hazırlıkları yaptıktan sonra base jump (serbest düşüş) atlayışı gerçekleştirdi.

- "Ne kadar çok atlayış yapmış olursan ol, buraya çıktığında bir korku var"

Atlarken çok keyif aldığını dile getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Kayaların ne kadar uzak olduğu, atlamam için çok önemli. Mesafesi çok iyiydi, yüksekliği de çok fazla değil. Tortum Gölü'nü görmek adına görülebilecek en iyi yerler arasında, Pirinkayalar buraya bambaşka şeyler katıyor, gölün rengi her mevsim başka oluyor. İnsanlar, her mevsimde başka şeyler görebiliyor. Belediye Başkanı atlamamı rica ettiğinde çok sevindim. Benim için çok rahat bir atlayış oldu. Ne kadar çok atlayış yapmış olursan ol, buraya çıktığında bir korku var. O korkuya rağmen yapmamın sebebi aslında ne yapacağımı biliyor olmam."