Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki hazırlıkları sürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Karadeniz ekibi, birinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalıştı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sabah antrenmanına çıkan mavi-yeşilli ekip, yaklaşık 2 saat koşu, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı.
Günü tek antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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