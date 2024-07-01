Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Karadeniz ekibi, birinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalıştı.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sabah antrenmanına çıkan mavi-yeşilli ekip, yaklaşık 2 saat koşu, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı.

        Günü tek antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Üvey dedesini defalarca bıçakladı! Torun dehşeti!
        Üvey dedesini defalarca bıçakladı! Torun dehşeti!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Sıcaklıkların düştüğü Erzurum'da sağanak etkili oluyor
        Sıcaklıkların düştüğü Erzurum'da sağanak etkili oluyor
        Erzurum'da öğrenciler, suda batmayan uzay kapsülü yaparak Deneyap Teknoloji...
        Erzurum'da öğrenciler, suda batmayan uzay kapsülü yaparak Deneyap Teknoloji...
        "Yarasa adam" 143 metredeki cam terastan atlayıp Tortum Gölü'ndeki bota ind...
        "Yarasa adam" 143 metredeki cam terastan atlayıp Tortum Gölü'ndeki bota ind...
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
        Erzurum'da doktorlara saldıran hasta yakınını ayırmaya çalışan güvenlik gör...
        Erzurum'da doktorlara saldıran hasta yakınını ayırmaya çalışan güvenlik gör...
        Erzurum ve Kars'ta sağanak etkili oldu
        Erzurum ve Kars'ta sağanak etkili oldu