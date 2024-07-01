Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sabah antrenmanına çıkan mavi-yeşilli ekip, yaklaşık 2 saat koşu, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı.

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