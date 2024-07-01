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        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 21:50 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:50
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        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezonun ilk idmanına çıktı.

        Isınma, koşu ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

        1. etap kamp çalışmalarını 11 Temmuz Perşembe günü yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak olan Erzurumspor FK'nin maç programı ilerleyen tarihlerde kulüp tarafından paylaşılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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