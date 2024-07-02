Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, S.K'yi ikametine düzenledikleri operasyonla yakaladı, yaptıkları aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirdi.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon" oluşumunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen S.K'nin Karayazı ilçesinde olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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