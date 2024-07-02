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        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon" oluşumunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:01
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        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon" oluşumunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon" oluşumunda faaliyet yürüttüğü iddia edilen S.K'nin Karayazı ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, S.K'yi ikametine düzenledikleri operasyonla yakaladı, yaptıkları aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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