Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK ve BİDEB'in yarışmasında finale kaldı

        Atatürk Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, 12'ncisi düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK ve BİDEB'in yarışmasında finale kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, 12'ncisi düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda finale kaldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, projelerini, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB) 12'ncisi düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na gönderdi.

        Alanında uzman jüri üyelerince değerlendirilen projelerden, AÜ öğrencilerinin hazırladığı 4 lisans bitirme çalışmasının 3'ü finale kaldı.

        Çevrim içi olarak 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Final Yarışması sonrası dereceye giren öğrenciler, ödüllerini TEKNOFEST 2024'te alacak.

        Projelerin danışmanlığını yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dal, öğrencilerinin geçmiş yıllarda aynı projede bölge ve final yarışmalarında aldıkları derecelere bu yıl yenilerini katacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

        Finale kalan AÜ öğrencilerinin projeleri şöyle:

        - Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde: Ali Mohammadalizadeh'in "Kripto Para Ticareti İçin Kullanıcı Merkezli Akıllı Strateji ve Risk Yönetimi Sistemi"

        - Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde: Yusuf Yardımcı ve Cengiz Güngör tarafından hazırlanan "Boğulma Tehlikesini Tespit Edebilen Yapay Zeka Destekli Akıllı Yüzücü Bilekliği"

        - Gıda ve Tarım kategorisinde: Fatma Çelik ile Almira Yaren Karadeniz tarafından hazırlanan "Basınç Haritalama Yöntemiyle Koyunlarda Topallığı Tespit Edebilen Yeni Nesil Bir Sistem"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Fırsatçı emlakçıya ev sahibinden tokat gibi cevap: Yazışmaları ifşa ederek şikayetçi oldu
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 107 ölü
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti

        Benzer Haberler

        Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da fırın çalışanı arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli kar...
        Erzurum'da fırın çalışanı arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli kar...
        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum kampı başladı
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum kampı başladı
        Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki hazırlıkları sürüyor
        Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki hazırlıkları sürüyor