Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK ve BİDEB'in yarışmasında finale kaldı

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, 12'ncisi düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda finale kaldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, projelerini, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB) 12'ncisi düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na gönderdi.

Alanında uzman jüri üyelerince değerlendirilen projelerden, AÜ öğrencilerinin hazırladığı 4 lisans bitirme çalışmasının 3'ü finale kaldı. Çevrim içi olarak 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Final Yarışması sonrası dereceye giren öğrenciler, ödüllerini TEKNOFEST 2024'te alacak. Projelerin danışmanlığını yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dal, öğrencilerinin geçmiş yıllarda aynı projede bölge ve final yarışmalarında aldıkları derecelere bu yıl yenilerini katacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.