A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki başarısı Erzurum ve Ardahan'da kutlandı

Ardahan'da da Milli Takım'ın galibiyetinin ardından Kaptanpaşa Mahallesi'nde toplanan bir grup, Türk bayrakları eşliğinde araç konvoyu oluşturdu.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Erzurum ve Ardahan’da coşkuyla kutlandı.

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