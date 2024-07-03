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        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki başarısı Erzurum ve Ardahan'da kutlandı

        Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Erzurum ve Ardahan'da coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 02:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 02:07
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        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki başarısı Erzurum ve Ardahan'da kutlandı
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        Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Erzurum ve Ardahan’da coşkuyla kutlandı.

        Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, hakemin son düdüğüyle araçlarına binerek konvoy oluşturdu.

        Coşkulu kalabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla kentte Milli Takım'ın başarısını doyasıya kutladı.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da polis ekiplerinin cadde üzerinde aldığı güvenlik tedbirlerini denetledi.

        Ardahan'da da Milli Takım'ın galibiyetinin ardından Kaptanpaşa Mahallesi'nde toplanan bir grup, Türk bayrakları eşliğinde araç konvoyu oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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