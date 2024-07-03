Erzurum'da şiddetli yağış sonrası yolda çökme meydana geldi
Erzurum'da dün etkili olan şiddetli sağanak sonrası caddede çökme meydana geldi.
Erzurum'da dün etkili olan şiddetli sağanak sonrası caddede çökme meydana geldi.
Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde çökme yaşandı.
Derin çukurun açıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri şerit çekerek önlem aldı.
Polis ve zabıta ekiplerinin trafiğe kapattığı yolda onarım çalışması başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.