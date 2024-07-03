Erzurum yaylalarındaki göçerler yüzlerce koyunu imece usulü kırkıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un Dumlubaba Yaylası'nda hayvancılık yapan göçerler, yüzlerce koyunu imece usulü kırkıp dayanışma örneği gösteriyor.

Yakutiye ilçesinin 2 bin 600 rakımlı yaylasına haziran ayında çıkan göçerler, burada eylül ayının sonuna kadar geçim kaynakları hayvanlarını besliyor.

Yaz sıcaklarında hayvanlarının rahat etmesi ve süt veriminin artması için koyun kırkmaya başlayan göçerler, meşakkatli işlerini kolaylaştırmak için el birliği yapıyor.

Gün doğumunda bir araya gelerek akşam saatlerine kadar koyunların kırkan göçerler, imece geleneğiyle dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da yansıtıyor.

"Burada maksat kırkım işleminin erken bitmesi ve hayvanların zarar görmemesi. Eğer işlem gecikirse, hayvanlar zarar görür. Yaylada olması gereken hayvan, her gün ağıla gelmek zorunda kalır. Burada yeteri kadar beslenemez, su içemez. Kaç sürü varsa onu ayarlıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Günde ortalama 200-250 hayvanı 10-15 kişi kırkıyoruz. Yaylada kim varsa yardıma geliyor ve birlikte yapıyoruz. Bugün bir komşunun koyunlarını kırkarken, yarın da şunu kırkacağız deyip ayarlama yapıyoruz ve birlikte yardımlaşarak işleri tamamlıyoruz."

Her gün bir ailenin sürüsünü kırktıklarını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

Göçerlerden Abdulvahap Karacadağ, koyunculuğun zor olduğunu, bu nedenle insanların birbirine yardım etmesi gerektiğini anlattı.

Koyun kırkmanın bir kişinin tek başına yapacağı iş olmadığına işaret eden Karacadağ, "Bunun ilacı, makası, sağması zaman alıyor. Burada 50 aileden fazla var. Herkes birlik içinde bu işi yapıyoruz. Çocuklar, analar, babalar herkes gelip çalışıyor. Komşu komşuya yardım ederiz." diye konuştu.

Gökhan Sarıçiçek kırkım işlemlerine temmuz ayında başladıklarını belirterek, "Burada hepimiz aile olduk. Herkes birbirine yardıma gidiyor. Kimse olmasa, her aile kendi kırksa en az bir hafta sürecek. Birlikte olunca 2 günde bitiyor." ifadelerini kullandı.