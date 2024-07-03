Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen öğrenciler, vatandaşlar, gaziler ile atlı cirit ekibi, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Burada Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'yi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelmesinin, Türk milletinin kurtuluş günü olduğunu söyledi.

Erzurum'un tarihin her döneminde önemli rol oynadığını belirten Sekmen, "Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması işte tam da bu yüzdendir. Erzurum insanının cesur, kahraman, gözü kara, koruyan ve savunan bir nitelikte oluşu da bundan dolayıdır." dedi.

Sekmen, Erzurum halkının 105 yıl önce emperyalistlere meydan okuduğunu ifade ederek, halkın sergilediği duruşun Atatürk'ü daha çok cesaretlendirdiğini anlattı.