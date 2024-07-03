Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atakaş Hatayspor'un Erzurum'daki hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum'daki hazırlıkları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular kuvvet, dayanıklılık ve dar alan çalışması yaptı.

        Hataysporlu oyuncular, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Vali Mustafa Çiftçi'den Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü mesa...
        Vali Mustafa Çiftçi'den Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü mesa...
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Erzurum yaylalarındaki göçerler yüzlerce koyunu imece usulü kırkıyor
        Erzurum yaylalarındaki göçerler yüzlerce koyunu imece usulü kırkıyor
        Erzurum'da şiddetli yağış sonrası yolda çökme meydana geldi
        Erzurum'da şiddetli yağış sonrası yolda çökme meydana geldi
        7 ildeki kayıp-kaçakla mücadele, Keban Barajı'ndaki yıllık üretimin yüzde 1...
        7 ildeki kayıp-kaçakla mücadele, Keban Barajı'ndaki yıllık üretimin yüzde 1...