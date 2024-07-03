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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:31
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Rabia Ana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S. bıçakla ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Y.S, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, bıçaklama olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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