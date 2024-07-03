Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK'den "Küllerimizden doğuyoruz" kampanyası

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, "Küllerimizden Doğuyoruz" yardım kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK'den "Küllerimizden doğuyoruz" kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, "Küllerimizden Doğuyoruz" yardım kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

        İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kampanya tanıtım programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'u geçen dönemki gösterdiği başarılı sezondan dolayı tebrik etti.

        Vali Çiftçi, Erzurum'da 20 yıl önce kaymakamlık yaptığını, o günden bu yana çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kulübün transfer tahtası kapalıydı, transfer yapamıyordu ve zor günler geçiriyordu. Ama bütün bu imkansızlıklara rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Düşme hattından uzaklaştı ve orta sıralarda tamamladı. İnşallah bu sezon Erzurumspor'un daha başarılı olacağına, daha güzel sonuçlar elde edeceğine, önceki yıllarda olduğu gibi tekrar bir üst lige yükseleceğine canıgönülden inanıyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de kampanyayı düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Sosyal dernekler ile spor kulüplerinin yaşamalarının taraftarların ve gönüldaşların desteği ile olduğunun altını çizen Sekmen,"Erzurumspor kentimizin ortak değeri. Bu değeri yaşatmak, bu değeri var kılmak hepimizin görevi. Göreve başladığımız 2014 tarihinden itibaren, Erzurumspor'umuzu var etmek için yaşatmak ve arzu edilen yere çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, bundan sonra da sarf edeceğiz. Erzurum gibi kadim şehrimizi, Cumhuriyet tarihinde önemli bir görev üstlenmiş şehrin mutlaka futbol takımının başarısı her şeyin üzerinde olmalıdır. İnşallah bundan sonra yeniden yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Erzurumspor'umuzu yeniden şahlandıracağız, yeniden arzu edilen yere çıkartacağız. Bu sezon Allah nasip ederse transfer tahtamızı açacağız." ifadelerini kullandı.

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ise yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi.

        Teknik heyet ile futbolcuların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini aktaran Dal, "Ben Erzurum'u Türkiye'ye çok benzetiyorum. Türkiye bölgesinde nasıl jeopolitik olarak güçlü bir ülke ise Erzurum'da bu bölge için çok önemli. Biz de Erzurumspor'un adını hep güzelliklerle duyurmaya, hep iyi anmaya çalışıyoruz. İnşallah bu transfer tahtasının açılmasıyla yeniden eski güzel günlere dönerek Erzurumspor'la birlikte sizleri mutlu edeceğiz. Kampanya kapsamında destek veren herkesin ismini açıklayacağım. Çünkü bütün Erzurumspor taraftarının kim ne kadar destek vermiş, kim dışarda ben bu kadar destek verdim demiş bunun ayrımını kulübümüzün sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımlarla görecekler. Son olarak Havuzbaşı Kent Meydanı'na yapacağımız Erzurumspor anıtıyla da destek veren, elini taşın altına koyanların isimlerini yazacağız." diye konuştu.

        Yapılan konuşmaların ardından Erzurumspor'un yeni sezonda giyeceği formaları, takım oyuncuları Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı tarafından tanıtıldı.

        Programa katılan protokol üyelerinin yanı sıra teknik direktör Hakan Kutlu ile oyuncular Yumlu, Tozlu ve Ovacıklı alacakları formalar ile kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum'daki hazırlıkları devam ediyor
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum'daki hazırlıkları devam ediyor
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Vali Mustafa Çiftçi'den Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü mesa...
        Vali Mustafa Çiftçi'den Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü mesa...
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Erzurum yaylalarındaki göçerler yüzlerce koyunu imece usulü kırkıyor
        Erzurum yaylalarındaki göçerler yüzlerce koyunu imece usulü kırkıyor