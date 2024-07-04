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        Erzurum'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

        Erzurum'un İspir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği yeğenini silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:53
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        Erzurum'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
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        Erzurum'un İspir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği yeğenini silahla öldürdü.

        Yedigöze Mahallesi'nde dayı N.S. ile yeğeni A.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        N.S'nin silahla vurduğu A.G, kaldırıldığı İspir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan N.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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