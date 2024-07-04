Erzurum'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Erzurum'un İspir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği yeğenini silahla öldürdü.
Erzurum'un İspir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği yeğenini silahla öldürdü.
Yedigöze Mahallesi'nde dayı N.S. ile yeğeni A.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
N.S'nin silahla vurduğu A.G, kaldırıldığı İspir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan N.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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