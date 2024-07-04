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        Erzurum'da apartmanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:38
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        Erzurum'da apartmanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Erzurum’un Horasan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmam Pınar Sokağı'ndaki bir apartmanın çatısına çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.

        Ekipler, kedinin beslenme ihtiyacını karşılamak için itfaiye amirliğine götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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