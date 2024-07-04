Erzurumspor FK, Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün'le sözleşme yeniledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sözleşmeleri sona eren Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün'le sözleşme yenilediklerini duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İç transfer çalışmaları sürdüren Erzurumspor’umuz, sözleşmeleri sona eren Mustafa Akbaş ve Sefa Akgün’le yeniden sözleşme imzaladı." denildi.

Kulüp başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor tesislerinde bir araya geldiği oyuncularla 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayarak başarı dileklerinde bulundu.

Her iki oyuncuyla da anlaştıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Takım kaptanlarımızdan biri olan Mustafa Akbaş ile üçüncü yılımız. Kendisi de Erzurum’u, Erzurumspor’u evi gibi görüyor ve burayı çok sevdiğini biliyorum. Biz de kendisini seviyoruz. Yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Sefa Akgün de elimizde büyüdü diyebilirim. 18 yaşından beri kulübümüzün oyuncusu ve bizim için kıymetli. Sefa'dan beklentimizin yüksek olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Kendisine de söyledim ve o da bunun fazlasıyla bilincinde. Her iki futbolcumuza da şanlı formamız altında başarılar diliyorum. Sağlıklı, kazasız, belasız ve sakatsızlık bir sezon geçirmelerini diliyorum. Hem kulübümüze hem de oyuncu arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum."