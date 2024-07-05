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        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

        Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:08
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        Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
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        Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, teknik ve fiziki takipli dosya kapsamındaki şüphelilerin, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdiklerini, ağlarına düşürdükleri vatandaşları (alıcı ve satıcı) noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıklarını tespit etti.

        Ayrıca şüphelilerin kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak aradıkları vatandaşlarda "adlarına sahte altın bozdurulduğu, operasyon yapılacağı, söyledikleri IBAN numarasına para gönderilmediği taktirde zarar görebilecekleri" söylemleriyle korku ve panik oluşturdukları ve elde ettiklerini kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

        Şüphelilerin, kullandıkları yöntemle ülke genelinde 8 kişiyi dolandırarak 3 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı saptandı.

        Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de 13 ekip ve 78 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 9'u yakalandı.

        Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 22 cep telefonu, para gönderimlerine dair banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

        Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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