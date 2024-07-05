GÜNCELLEME - Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takipli dosya kapsamındaki şüphelilerin, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdiklerini, ağlarına düşürdükleri vatandaşları (alıcı ve satıcı) noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak aradıkları vatandaşlarda "adlarına sahte altın bozdurulduğu, operasyon yapılacağı, söyledikleri IBAN numarasına para gönderilmediği takdirde zarar görebilecekleri" söylemleriyle korku ve panik oluşturdukları ve elde ettiklerini kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, kullandıkları yöntemle ülke genelinde 8 kişiyi dolandırarak 3 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı saptandı. Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de 13 ekip ve 78 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 9'u yakalandı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 22 cep telefonu, para gönderimlerine dair banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.