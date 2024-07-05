Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular kuvvet, dayanıklılık, şut, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Yeni transfer Funsho Ibrahim Bamgboye de takımla çalışmalara başladı.
Hataysporlu oyuncular, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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