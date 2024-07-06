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        Sakatlığı atlatan Çaykur Rizesporlu Azubuike, takımla Avrupa kupalarını hedefliyor:

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Azubuike Okechukwu, geçen sezon Avrupa kupaları için mücadele ettiklerini ama son anlarda fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Geçen sezon takıma katkıda bulunamadım ama bu yıl elimden geldiğince yardımcı olup bu hedefe ulaşmasını sağlamak istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:09
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        Sakatlığı atlatan Çaykur Rizesporlu Azubuike, takımla Avrupa kupalarını hedefliyor:
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Azubuike Okechukwu, geçen sezon Avrupa kupaları için mücadele ettiklerini ama son anlarda fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Geçen sezon takıma katkıda bulunamadım ama bu yıl elimden geldiğince yardımcı olup bu hedefe ulaşmasını sağlamak istiyorum." dedi.

        Azubuike, Karadeniz ekibiyle geldiği Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Geçen sezon aynı merkezdeki kampta yapılan hazırlık maçında sakatlanan ve sezonun bitimine az bir süre kala takıma katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, şanssız bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyledi.

        Çaykur Rizespor'da çok iyi şeyler yapmak, başarılı olmak istediğini ancak sakatlık yaşadığını aktaran Azubuike, şöyle konuştu:

        "Bireysel antrenmanlar ve tedavi süreçleri gibi çok uzun ve zorlu bir dönem oldu. Kalan son birkaç haftada takımla çalışmalara başladım. Umarım bu sezon her şey daha iyi olur. Geçen sezon Avrupa kupaları için mücadele ediyorduk ama son anlarda fırsatı kaçırdık. Geçen sezon takıma katkıda bulunamadım ama bu yıl elimden geldiğince yardımcı olup bu hedefe ulaşmasını sağlamak istiyorum. Takımın Avrupa kupalarına gitmesini istiyorum. Geçen yılki başarıyı bu yıl tekrar etmek hatta daha iyisini yapmak durumundayız."

        - "Ligin genel kalitesi Avrupa Futbol Şampiyonası'na yansıdı"

        Türkiye'de birçok takımda oynadığını hatırlatan Azubuike, şöyle devam etti:

        "Bence Türkiye ligi çok zor ve her sezon gelişmekte olan bir lig. Dışarıdan gelen oyuncuların aslında buna bakması lazım. Her oyuncu buraya gelip kendini gösterebilir, buradaki mücadeleye dahil olabilir. Geçen sezon Avrupa'ya gidemedik ama bu sezon bunu başarabiliriz. Şehir olarak çok güzel bir sezon geçirdik, taraftarlar ve şehir çok memnundu. Türkiye ligi özelinde konuşmak gerekirse çok zorlu ve çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Belli bir süredir Türkiye'de oynuyorum. Rizespor'un da iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon bitirdiğimiz nokta, bu takımın bir hedefinin olduğunu gösteriyor. Ligin genel kalitesinin Avrupa Futbol Şampiyonası'na yansıdığını düşünüyorum."

        Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de çok huzurlu bir ortamın bulunduğunu kaydederek, "Belli bir süredir Türkiye'de oynuyorum ve kesinlikle Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Burada çok mutlu ve huzurluyum. Nijerya'da evlendiğimde de Türkiye'de futbol oynuyordum. Ailem burada çok mutlu. Burada futbol oynadığımda unutamadığım anım Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım, orada çok güzel günler yaşadık. Rizespor'a geldiğimde Okan Buruk ile yaşadığımız dönemi gerçekten unutamıyorum. Taraftarlar çok destek veriyordu ve her şey güzeldi. Buradaki o günleri gerçekten unutamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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