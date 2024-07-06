Sakatlığı atlatan Çaykur Rizesporlu Azubuike, takımla Avrupa kupalarını hedefliyor:

YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı futbolcusu Azubuike Okechukwu, geçen sezon Avrupa kupaları için mücadele ettiklerini ama son anlarda fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Geçen sezon takıma katkıda bulunamadım ama bu yıl elimden geldiğince yardımcı olup bu hedefe ulaşmasını sağlamak istiyorum." dedi.

Azubuike, Karadeniz ekibiyle geldiği Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon aynı merkezdeki kampta yapılan hazırlık maçında sakatlanan ve sezonun bitimine az bir süre kala takıma katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, şanssız bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Çaykur Rizespor'da çok iyi şeyler yapmak, başarılı olmak istediğini ancak sakatlık yaşadığını aktaran Azubuike, şöyle konuştu:

"Bireysel antrenmanlar ve tedavi süreçleri gibi çok uzun ve zorlu bir dönem oldu. Kalan son birkaç haftada takımla çalışmalara başladım. Umarım bu sezon her şey daha iyi olur. Geçen sezon Avrupa kupaları için mücadele ediyorduk ama son anlarda fırsatı kaçırdık. Geçen sezon takıma katkıda bulunamadım ama bu yıl elimden geldiğince yardımcı olup bu hedefe ulaşmasını sağlamak istiyorum. Takımın Avrupa kupalarına gitmesini istiyorum. Geçen yılki başarıyı bu yıl tekrar etmek hatta daha iyisini yapmak durumundayız."